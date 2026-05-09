Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca сообщила подробности о назначении нового тренера в «Реал»

Marca сообщила подробности о назначении нового тренера в «Реал»
Комментарии

Мадридский «Реал» в ближайшее время может начать активные поиски нового главного тренера на случай ухода Альваро Арбелоа. Об этом сообщает Marca

По данным источника, в клубе готовы вплотную заняться этим вопросом после того, как команда окончательно потеряет шансы на чемпионство. Такой сценарий возможен уже в воскресенье — если «Реал» не сможет обыграть «Барселону» в выездном матче.

Главным претендентом на пост считается Жозе Моуринью. Также в списке возможных кандидатов находятся Дидье Дешам, Лионель Скалони и Маурисио Почеттино.

В руководстве «Реала» рассчитывают определиться с дальнейшими шагами в кратчайшие сроки.

Обнажённый мужчина пробежал перед автобусом «Реала»

Материалы по теме
«Барса» — «Реал», «Ливерпуль» — «Челси» и 10 других самых интригующих матчей выходных
Рейтинг
«Барса» — «Реал», «Ливерпуль» — «Челси» и 10 других самых интригующих матчей выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android