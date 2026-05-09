Marca сообщила подробности о назначении нового тренера в «Реал»

Мадридский «Реал» в ближайшее время может начать активные поиски нового главного тренера на случай ухода Альваро Арбелоа. Об этом сообщает Marca

По данным источника, в клубе готовы вплотную заняться этим вопросом после того, как команда окончательно потеряет шансы на чемпионство. Такой сценарий возможен уже в воскресенье — если «Реал» не сможет обыграть «Барселону» в выездном матче.

Главным претендентом на пост считается Жозе Моуринью. Также в списке возможных кандидатов находятся Дидье Дешам, Лионель Скалони и Маурисио Почеттино.

В руководстве «Реала» рассчитывают определиться с дальнейшими шагами в кратчайшие сроки.

