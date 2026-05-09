В Испании сообщили, кого футболисты «Реала» считают доносчиком тренера Арбелоа

Внутри мадридского «Реала» сохраняется напряжённая обстановка после недавних конфликтов в команде.

Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые футболисты подозревают, что Винисиус Жуниор может передавать информацию из раздевалки главному тренеру Альваро Арбелоа. По данным источника, подобные разговоры связаны с тем, что у бразильца сложились близкие отношения с наставником команды.

Отмечается, что часть игроков считает, будто именно через Винисиуса тренерский штаб узнавал о внутренних событиях и настроении в коллективе. На фоне этого отношения между рядом футболистов и бразильским вингером стали ещё более напряжёнными.

Кроме того, обсуждается и будущее игрока в клубе. Текущий контракт Винисиуса с «Реалом» действует до лета 2027 года, однако о новом соглашении стороны пока официально не сообщали.

