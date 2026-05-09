Украинские клубы провели самый успешный еврокубковый сезон десятилетия

«Шахтёр» завершил еврокубковый сезон-2025/2026 после поражения от «Кристал Пэлас» в Лиге конференций.

По итогам кампании Украина заработала 8,312 балла в таблицу коэффициентов УЕФА — это лучший результат для страны с сезона-2015/2016, когда украинские клубы набрали 9,800 очка.

Благодаря этому Украина поднялась на 23-е место в рейтинге. Теперь чемпион УПЛ будет начинать путь в Лиге чемпионов УЕФА со второго квалификационного раунда, а не с первого. Обладатель Кубка Украины стартует в квалификации Лиги Европы УЕФА с первого раунда, тогда как серебряный и бронзовый призёры чемпионата начнут выступление во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА.

Также сохраняется вариант, при котором «Шахтёр» сможет напрямую выйти в основной этап Лиги чемпионов. Для этого «Олимпиакос» и «Рейнджерс» не должны стать чемпионами своих стран, а украинский клуб обязан выиграть УПЛ.

