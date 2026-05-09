Футболисты «Марселя» разгромили базу на сборах с помощью огнетушителя — Footmercato

Футболисты французского «Марселя» устроили беспорядок на клубной базе во время тренировочных сборов, информирует Footmercato.

По информации источника, для сплочения коллектива в преддверии двух заключительных туров Лиги 1 руководство клуба решило организовать четырёхдневный сбор на базе клуба.

В последний день сбора несколько игроков устроили импровизированную вечеринку, в ходе которой переставили кровати, устроили беспорядок в комнатах и использовали огнетушитель в комнате руководителей.

Отмечается, что данный инцидент шокировал нескольких членов персонала.

Марсель» после 32 туров чемпионата Франции занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. В следующем матче команда сыграет на выезде с «Гавром» 10 мая.