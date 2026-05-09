El Mundo сообщил, покинут ли Вальверде и Тчуамени «Реал» после скандала с дракой

В мадридском «Реале» не собираются расставаться с Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени после недавнего конфликта между игроками. Об этом сообщает El Mundo.

Ранее появилась информация, что между полузащитниками произошла стычка после одной из тренировок команды. По данным источника, напряжение возникло ещё во время занятия, а затем конфликт продолжился уже в раздевалке.

Сообщается, что в результате инцидента Вальверде получил повреждение головы и теперь пропустит часть времени для восстановления.

После произошедшего руководство мадридского клуба организовало внутреннее совещание и инициировало дисциплинарное расследование, после которого оба игрока получили крупнейшие штрафы.

При этом в «Реале» не рассматривают вариант продажи ни Вальверде, ни Тчуамени, поскольку оба игрока считаются важной частью команды как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

