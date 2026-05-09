Каземиро предоставил жене право выбирать свой следующий клуб, об этом сообщает журналист The Sun Сэм Лакхёрст.

Источник сообщает, что бразилец хочет отблагодарить супругу за её безграничную поддержку на протяжении всех тех лет, что он играл за «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Журналист также отмечает, что семья Каземиро регулярно проводила отпуск во Флориде, намекая на то, что у сэра Дэвида Бекхэма есть хороший шанс заполучить игрока в «Интер Майами».

34-летний футболист играет за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. За это время он провёл за команду 159 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 14 результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает 30 июня 2026 года.