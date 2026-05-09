Никола Скира сделал важнейший инсайд о возможном назначении Моуринью в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес всё-таки предложил Жозе Моуринью контракт до 2028 года. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира несколько часов назад в соцсетях.

По информации источника, руководство «Реала» рассматривает возвращение португальского специалиста на пост главного тренера команды и готово полностью выплатить компенсацию в размере € 3 млн.

Сейчас Моуринью обдумывает окончательное решение по своему будущему. Также тренер получил предложение о продлении сотрудничества от «Бенфики».

В мадридском клубе рассчитывают в ближайшее время определиться с кандидатурой наставника на следующий сезон и ждут ответа от Моуринью.

