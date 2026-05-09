Штутгарт — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
ФИФА перед стартом ЧМ‑2026 приостановила дисквалификации Отаменди и Кайседо — ESPN

Полузащитник сборной Эквадора по футболу Мойсес Кайседо и защитник сборной Аргентины Николас Отаменди смогут сыграть в 1-м туре чемпионате мира ‑ 2026, несмотря на то что они были удалены с поля в последнем матче отборочного раунда, информирует ESPN.

Эквадор победил Аргентину (1:0) в заключительном туре южноамериканского отбора к ЧМ‑2026 в сентябре прошлого года. Отаменди и Кайседо в этом матче были удалены с поля и должны были отбыть одноматчевую дисквалификацию, которая приходилась на 1-й тур финальной части чемпионата мира.

Как сообщает источник, чтобы все команды смогли выставить сильнейшие составы и находились в равных условиях, Бюро ФИФА приняло решение не переносить на игры ЧМ‑2026 одноматчевые дисквалификации. Примечательно, что в следующем международном официальном матче после чемпионата мира футболисты всё-таки отбудут положенные дисквалификации.

Бюро ФИФА — комиссия, в которую входят президент ФИФА Джанни Инфантино и президенты шести континентальных футбольных организаций.

