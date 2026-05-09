Директор «Баварии» сообщил, что младший брат Кварацхелии прошёл просмотр в клубе

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд сообщил, что Торнике Кварацхелия побывал на просмотре в расположении клуба, об этом информирует Bayern & Germany.

16‑летний форвард тбилисского «Динамо» побывал в Германии и встретился с руководством «Баварии», которое может предложить ему заключить соглашение.

«Могу подтвердить, что он побывал у нас. Провёл пробный матч и тренировался с командой. Он талантливый молодой игрок. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany.

Торнике — младший брат флангового нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

16‑летний нападающий впервые попал в заявку основной команды тбилисского «Динамо» в прошлую субботу — его включили в состав на матч с «Динамо» (Батуми) в 10‑м туре чемпионата Грузии (2:2), однако на поле игрок так и не появился.