«Атлетико» покупает полузащитника «Вулверхэмптона» Гомеса — Globo Esporte

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес переходит в «Атлетико», информирует Globo Esporte.

По информации источника, стороны успешно завершили переговоры. «Атлетико» заплатит английской команде € 45 млн. Полузащитник подпишет контракт до 2031 года с зарплатой € 4,5 млн в год.

В текущем сезоне чемпионата Англии 25‑летний бразилец провёл 33 матча, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

Он выступает за «Вулверхэмптон» с 2023 года, это единственный европейский клуб в его карьере.

«Вулверхэмптон» по итогам сезона-2025/2026 вылетел из английской Премьер-лиги. Вылетевший клуб вынужден продавать игроков, чтобы заработать денег.