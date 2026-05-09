Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Лионель Месси назвал молодого футболиста, который напоминает ему его самого

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», ответил на вопрос, кто из молодого поколения футболистов напоминает ему его самого.

«Из нового поколения игроков, я думаю, Ламин Ямаль — тот, кто больше всего напоминает мне меня самого, когда я начинал. У меня нет никаких сомнений, для меня Ламин — лучший из этого нового поколения… Из-за того, что он уже сделал, и будущего, которое у него может быть впереди», — сказал Месси в интервью журналисту Полло Альваресу.

Напомним, Ламин Ямаль на данный момент продолжает восстановление от травмы.

