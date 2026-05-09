AS: Аморим — главный кандидат на замену Моуринью, близкого к возвращению в «Реал»

Президент «Бенфики» Руй Кошта ведёт работу по поиску замены для Жозе Моуринью, которым интересуется мадридский «Реал». Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим является основным претендентом на эту должность. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» считают Моуринью «единственным жизнеспособным вариантом для перестройки команды и восстановления баланса в раздевалке». На текущий момент между сторонами нет соглашения, но они осведомлены о желаниях друг друга.

Последним местом работы Аморима был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с ноября 2024 года по январь 2026 года.

Моуринью тренировал мадридскую команду с 2010 по 2013 год. За этот период «Реал» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

