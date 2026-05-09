Олег Рябчук покинет «Спартак» летом в качестве свободного агента — Романо

Крайний защитник «Спартака» Олег Рябчук покинет московский клуб грядущим летом в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 28-летний футболист изучает варианты и может продолжить карьеру в Италии или Франции.

Рябчук является игроком «Спартака» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

