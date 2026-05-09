Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Рябчук покинет «Спартак» летом в качестве свободного агента — Романо

Олег Рябчук покинет «Спартак» летом в качестве свободного агента — Романо
Комментарии

Крайний защитник «Спартака» Олег Рябчук покинет московский клуб грядущим летом в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 28-летний футболист изучает варианты и может продолжить карьеру в Италии или Франции.

Рябчук является игроком «Спартака» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Павлюченко: если «Спартак» не выиграет Кубок России, Карседо вряд ли останется

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android