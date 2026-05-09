«Лацио» — «Интер»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и миланским «Интером». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Розарио Абиссо (Палермо, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лацио» после 35 туров располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А. В активе команды 51 очко. «Интер» находится на первой строчке таблицы чемпионата Италии. У миланцев 82 набранных очка.

В следующем туре действующие лидеры чемпионата Италии сыграют на домашнем стадионе с «Вероной» 17 мая. «Лацио» в этот же день встретится в гостевом матче с «Ромой».