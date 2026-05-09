У Дмитрия Кузнецова умер отец, ЦСКА выразил соболезнования экс-игроку

У экс-футболиста московского ЦСКА и бывшего главного тренера медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрия Кузнецова умер отец. Соболезнования специалисту выразила пресс-служба армейцев.

«В семье Дмитрия Кузнецова случилось горе. Не стало его отца. Выражаем Дмитрию Викторовичу искренние соболезнования от лица клуба. Светлая память», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале команды.

Дмитрий Кузнецов выступал за ЦСКА с 1984-го по 1991-й, с января по август 1992-го и с 1997 по 1998 год. Продолжительную часть карьеры он провёл в Испании, где защищал цвета «Эспаньола», «Лериды», «Алавеса» и «Осасуны».