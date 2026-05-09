«Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30

Сегодня, 9 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 35 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 58 очков и занимают четвёртое место. «Синие» заработали 48 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре команда Арне Слота уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3, а лондонский клуб проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 1:3.

