Расписание матчей 36-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 9 мая, матчем «Ливерпуль» — «Челси» стартует 36-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 36-го тура АПЛ (время московское):
9 мая, суббота:
14:30. «Ливерпуль» – «Челси»;
17:00. «Фулхэм» – «Борнмут»;
17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Вулверхэптон»;
17:00. «Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»;
19:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд».
10 мая, воскресенье:
16:00. «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл Юнайтед»;
16:00. «Кристал Пэлас» – «Эвертон»;
16:00. «Бёрнли» – «Астон Вилла»;
18:30. «Вест Хэм Юнайтед» – «Арсенал».
11 мая, понедельник:
22:00. «Тоттенхэм Хотспур» – «Лидс Юнайтед».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 76 очков за 35 матчей.