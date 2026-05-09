Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 36-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу 9 мая апреля 2026

Комментарии

Сегодня, 9 мая, матчем «Ливерпуль» — «Челси» стартует 36-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 36-го тура АПЛ (время московское):

9 мая, суббота:

14:30. «Ливерпуль» – «Челси»;
17:00. «Фулхэм» – «Борнмут»;
17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Вулверхэптон»;
17:00. «Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»;
19:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд».

10 мая, воскресенье:

16:00. «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл Юнайтед»;
16:00. «Кристал Пэлас» – «Эвертон»;
16:00. «Бёрнли» – «Астон Вилла»;
18:30. «Вест Хэм Юнайтед» – «Арсенал».

11 мая, понедельник:

22:00. «Тоттенхэм Хотспур» – «Лидс Юнайтед».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 76 очков за 35 матчей.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
