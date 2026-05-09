Расписание матчей 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026

В воскресенье, 10 мая, стартует 29-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):

10 мая (воскресенье)

12:30. «Оренбург» — «Крылья Советов»;

15:00. «Зенит» — «Сочи»;

17:15. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала;

19:30. «Локомотив» — «Балтика».

11 мая (понедельник)

13:00. «Акрон» — «Ростов»;

15:15. «Пари НН» — ЦСКА;

17:30. «Спартак» — «Рубин»;

20:00. «Динамо» Москва — «Краснодар».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 63 очка после 28 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 62 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

