Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2025/2026, календарь РПЛ

В воскресенье, 10 мая, стартует 29-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):

10 мая (воскресенье)

12:30. «Оренбург» — «Крылья Советов»;
15:00. «Зенит» — «Сочи»;
17:15. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала;
19:30. «Локомотив» — «Балтика».

11 мая (понедельник)

13:00. «Акрон» — «Ростов»;
15:15. «Пари НН» — ЦСКА;
17:30. «Спартак» — «Рубин»;
20:00. «Динамо» Москва — «Краснодар».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 63 очка после 28 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 62 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
