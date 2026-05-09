Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду-младший может отказаться от игры с отцом и перейти в «Боруссию» — Sun

Криштиану Роналду-младший, сын форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, может перебраться в один из европейских чемпионатов. Как сообщает издание The Sun, юный футболист может перейти в португальский «Спортинг» или немецкую «Боруссию» Дортмунд.

По данным источника, Роналду-младший хотел бы продолжить карьеру в Европе, где выступал за юниорские команды «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», когда за эти клубы играл его отец.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср», за молодёжку которого выступает сын Роналду, планирует привлечь его к основной команде со следующего сезона. Контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2027-го.

