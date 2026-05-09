«Барселона» и «Ливерпуль» хотят приобрести Баркола из «ПСЖ» летом — Плеттенберг

«Бавария», «Барселона» и два клуба английской Премьер-лиги заинтересованы в подписании вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола в летнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X, помимо немецкого и испанского гранда, на игрока претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль».

По данным источника, «канониры» внимательно следят за Баркола и собрали всю необходимую информацию. «Арсенал», как «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль» ищет нового топового игрока на левый фланг атаки.

Летом возможен переход Баркола в один из перечисленных клубов. «Барселона» и «Ливерпуль» также следят за англичанином Энтони Гордоном из «Ньюкасла».