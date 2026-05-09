Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Левандовски не может выбрать между «Чикаго Файр» и «Барселоной» — Mundo Deportivo

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает принимать решение о своём будущем в следующем сезоне и, по информации Mundo Deportivo, форвард столкнулся с двумя существенно различающимися предложениями. «Барселона» предлагает ему контракт с меньшей финансовой привлекательностью, чем он получает сейчас, тогда как «Чикаго Файр» готов предложить поляку € 15 млн плюс € 5 млн в год до вычета налогов.

Кроме финансовых аспектов, на выбор Левандовского влияет и его роль в команде. В каталонском клубе он может потерять статус ключевого игрока. В данный момент агент футболиста находится в Барселоне, где планирует провести встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой, главным тренером Ханс-Дитером Фликом и спортивным директором Деку. Окончательное решение Левандовского будет зависеть в том числе от мнения немецкого специалиста.

Левандовски начал выступать за «Барселону» с июля 2022 года. Он подписал контракт с клубом на четыре года.

