Хаби Алонсо считает ошибкой решение возглавить «Реал» — Cadena Ser

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо признался окружению, что считает ошибкой решение возглавить «сливочных» летом 2025 года. Испанский специалист сожалеет, что ему довелось руководить командой в неподходящее время. Об этом сообщает Cadena Ser.

Напомним, 12 января «Реал» завершил сотрудничество с Алонсо.

По информации источника, Алонсо рад, что не успел столкнуться с ситуациями, подобными драке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

На текущий момент 44-летний специалист ждёт проекта, который удовлетворит его как в профессиональном, так и в личном плане. Алонсо не намерен торопиться с возобновлением тренерской работы. В ближайшее время он не станет тренировать в Испании. Англия или Германия рассматриваются в качестве наиболее вероятных мест назначения для Алонсо.

