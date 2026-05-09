«Ньюкаслу» интересен лучший бомбардир чемпионата Португалии с отступными € 80 млн — Record

«Ньюкасл» внимательно следит за нападающим лиссабонского «Спортинга» и лучшим бомбардиром чемпионата Португалии — 2025/2026 Луисом Суаресом. Как сообщает издание Record, игрок уже сообщил руководству клуба о заинтересованности со стороны английской команды.

По данным источника, «Спортинг» продолжает сохранять спокойствие, поскольку отступные в контракте 28-летнего форварда составляют € 80 млн. Суарес перебрался в «Спортинг» из испанской «Альмерии» летом прошлого года. Португальцы заплатили за его переход € 22,95 млн.

В текущем сезоне на счету нападающего 30 матчей в чемпионате Португалии. В свой дебютный сезон в новом клубе Суарес отметился 26 голами и семью результативными передачами.