Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Мы не собираемся опускать руки». Форвард «Манчестер Сити» Шерки — о чемпионской гонке

Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке английской Премьер-лиги. В последнем туре «горожане» потеряли очки в матче с «Эвертоном» (3:3). В текущий момент «Сити» отстаёт от «Арсенала» на пять очков, имея при этом один матч в запасе.

«Пока остаётся надежда, есть и шанс — так что мы не собираемся опускать руки. Необходимо побеждать в каждой игре, как можно чаще играть «на ноль» и забивать максимум голов. Единственное, что у нас на уме, — победа», — приводит слова Шерки журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Сегодня, 9 мая, команда Хосепа Гвардиолы проведёт матч 36-го тура АПЛ на своём поле с «Брентфордом».

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
