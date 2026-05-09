Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
В «Барселоне» считают, что Вальверде ответствен за драку с Тчуамени — Mundo Deportivo

Драка между полузащитниками мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени стала главной темой обсуждений в раздевалке «Барселоны» в преддверии очного матча команд в 35-м туре Ла Лиги (10 мая). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сведения о драке Вальверде и Тчуамени дошли до игроков сине-гранатовых через третьих лиц. Большая часть команды «Барселоны» считает, что в первую очередь за инцидент ответственен Вальверде.

Футболисты «блауграны» отмечают, что уругвайский полузащитник известен грубой игрой и неспортивным поведением. В частности, игроки «Барселоны», выступающие за сборную Испании, проинформированы о ситуации 2023 года, когда Вальверде избил на тот момент защитника «Вильярреала» Алекса Баэну на парковке «Сантьяго Бернабеу». В то же время в стане сине-гранатовых не замечали проявления неспортивного поведения со стороны Тчуамени.

Также в раздевалке «Барселоны» обсуждали сообщение Вальверде в социальных сетях, опубликованное после конфликта с Тчуамени, где он допустил противоречия в своей версии событий, а также сделал грамматические ошибки.

