Главная Футбол Новости

«Галатасарай» намерен бесплатно подписать ван Дейка из «Ливерпуля» — Sporx

Турецкий «Галатасарай» намерен укрепить линию обороны в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Sporx, стамбульцы заинтересованы в переходе 34-летнего защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. По данным источника, в опытном защитнике клуб видит идеального кандидата для усиления обороны.

Контракт ван Дейка с «Ливерпулем» истекает в июне 2027 года. Сам футболист, как сообщается, рассматривает возможность ухода из команды уже по окончании текущего сезона. «Галатасарай» намерен осуществить сделку на бесплатной основе, без выплаты компенсации.

В сезоне-2025/2026 ван Дейк принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и три голевые передачи.

