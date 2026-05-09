Журавель высказался об испанском тренере «Родины», который вывел клуб в РПЛ

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об испанском тренере Хуане Диасе, который в первый же сезон в России вывел «Родину» в Мир Российскую Премьер-Лигу. Ранее 48-летний специалист работал в структуре «Севильи».

«Наверняка к тренеру, выведшему «Родину» в РПЛ, адресуют расхожий вопрос: кто этот ноунейм и почему на его месте не работает российский специалист? Но чтобы получить ответ, нужно, мне кажется, расширить тему. Как клубы в принципе ищут тренеров, какие данные изучают, как проводят собеседования? «Родина» — частный клуб большой экосистемы. У них невероятно скрупулёзная работа с датой. Не империя Тони Блума, конечно, но подход похожий. Так они высчитали себе в «Пафосе» тренера Хуана Карлоса Карседо, который сделал их чемпионами, а теперь пригодился «Спартаку». Так же было и с Хуаном Диасом.

Возможно ли тут ошибиться? Конечно, и у «Родины» ошибки были. Но думаю, «Родина» лучше других ответит, что не так с российскими тренерами. Предположу, что это недостаточные знания, закрытость к новым идеям, какие-то другие ограничения, не позволяющие сделать на них ставку в серьёзном проекте. Можно и дальше говорить лозунгами, мол, «дайте нашим поработать», но поисковик передового по подходу футбольного клуба упрямо выдаёт хуанов диасов. Потому что у них есть школа, квалификация и уникальные знания. Вот и всё», — написал Журавель в телеграм-канале.