Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Космос какой-то». Игрок «Родины» Тимошенко поделился эмоциями от выхода команды в РПЛ

Нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко высказался о первом в истории клуба выходе в Мир Российскую Премьер-Лигу. Столичная команда обеспечила себе прямую путёвку в высший дивизион, одолев в 33-м туре Лиги Pari «Челябинск» (2:0).

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

«Эмоции какие-то вообще невероятные! Не верится! Даже на секунду не могу поверить, что мы это сделали, что мы на первом месте. Перед последним туром — мы в РПЛ. Это просто космос какой-то! В Первой лиге мы идём за первым местом. 100%! Следующая игра — мы выигрываем и забираем золотые медали с кубком», — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Родина» возглавляет чемпионскую гонку в Первой лиге с 65 очками в 33 матчах, опережая «Факел» по дополнительным показателям. Обе команды обеспечили себе попадание в топ-2 и прямой выход в РПЛ.

