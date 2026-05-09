Cadena Ser назвал причину раскола в раздевалке «Реала»

Отношения между многими футболистами мадридского «Реала» были разорваны после увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера. Об этом сообщает Cadena Ser. Испанский специалист возглавил «сливочных» летом 2025 года и был уволен в январе 2026 года.

По информации источника, часть команды поддерживала Алонсо, другие выступали против его методов работы. Одним из футболистов, выступавших против Алонсо, был полузащитник и капитан Федерико Вальверде. Подчёркивается, что в раздевалке мадридской команды «царит полный раскол» в ожидании нового главного тренера, который сменит Альваро Арбелоа.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

