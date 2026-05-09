Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Алексей Зинин: «Родина» добилась успеха с испанским штабом, чего не было раньше в России

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о работе испанского тренерского штаба и выборе стадиона в Химках.

— Спортсмены люди суеверные и верят в приметы. Не боитесь, что после историй «Химок» и «Торпедо» стадион в Химках может стать несчастливым и для «Родины»?
— Давайте тогда их опровергать. По-моему, 13 или 14 испанских бригад работали раньше в российском футболе — ни одна из них не добилась результата. «Родина» вышла в РПЛ, и у нас тренерский штаб испанский. Мы привыкли к «Арене Химки». Здесь важна и практическая составляющая. Мы тренируемся на искусственном поле и логично, что будем играть на искусственном поле. Хотя ещё может что-то поменяться, — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московская команда досрочно вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу. «Родина» оформила выход в высший дивизион, победив со счётом 2:0 «Челябинск» в 33-м туре Pari Первой лиги.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'
Приложение для Android