Алексей Зинин: «Родина» добилась успеха с испанским штабом, чего не было раньше в России

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о работе испанского тренерского штаба и выборе стадиона в Химках.

— Спортсмены люди суеверные и верят в приметы. Не боитесь, что после историй «Химок» и «Торпедо» стадион в Химках может стать несчастливым и для «Родины»?

— Давайте тогда их опровергать. По-моему, 13 или 14 испанских бригад работали раньше в российском футболе — ни одна из них не добилась результата. «Родина» вышла в РПЛ, и у нас тренерский штаб испанский. Мы привыкли к «Арене Химки». Здесь важна и практическая составляющая. Мы тренируемся на искусственном поле и логично, что будем играть на искусственном поле. Хотя ещё может что-то поменяться, — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московская команда досрочно вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу. «Родина» оформила выход в высший дивизион, победив со счётом 2:0 «Челябинск» в 33-м туре Pari Первой лиги.