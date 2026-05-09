Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Эндрик: меня не волнует, что люди говорят о Мбаппе

Нападающий «Реала» Эндрик, который выступает за «Лион» на правах аренды до конца сезона, высказался о форварде Килиане Мбаппе.

«Меня не волнует, что люди говорят о Мбаппе. Я надеюсь, что он снова выиграет «Золотую бутсу». Я вижу, что он помогает «Реалу» тем, что забивает много голов», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что болельщики мадридского клуба собрали более 40 млн подписей под петицией с требованием об уходе французского нападающего из «Реала».

В середине декабря 2022 года «Реал» объявил о подписании контракта с Эндриком до 2027 года с опцией продления до 2030 года. Пятилетний контракт Мбаппе с мадридским клубом действует до конца сезона-2028/2029.

