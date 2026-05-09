«ПСЖ» представил домашнюю форму команды на сезон-2026/2027

«ПСЖ» представил домашнюю форму команды, в которой она будет выступать в сезоне-2026/2027. Форма разработана в сотрудничестве с Nike.

Фото: x.com/PSG

«Футболка королевского синего цвета с широкой красно-белой центральной полосой — это настоящая дань уважения болельщикам клуба, как прошлым, так и настоящим. Её с гордостью будут носить все команды «Пари Сен-Жермен» в следующем сезоне.

Сегодня «Пари Сен-Жермен» представляет свою новую домашнюю форму на сезон-2026/2027, разработанную в сотрудничестве с Nike уже 37-й сезон подряд. Верная своему наследию, но при этом устремлённая в будущее, эта новая футболка воспевает ДНК клуба, возвращаясь к его самым знаковым дизайнерским решениям», — написано на официальном сайте клуба.

