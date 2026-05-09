Обамеянг отстранён от матча с «Гавром» после инцидента на тренировке — Хоукинс

Нападающий «Марселя» Пьер‑Эмерик Обамеянг отстранён от участия в выездном матче 33-го утра Лиги 1 с «Гавром», который состоится в воскресенье, 10 мая. Это решение было принято руководством клуба на следующий день после инцидентов, произошедших во время восстановительной тренировки игроков, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что в клубе решили сплотить коллектив и закрыли команду на базе на четыре дня. В последний день мини-сборов несколько футболистов устроили вечеринку, в результате которой были разгромлены комнаты, сдвинуты кровати и опустошён огнетушитель в комнате одного из руководителей. По информации источников, одним из инициаторов данного инцидента стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Многие сотрудники клуба были в шоке от поведения футболистов.

Пьер-Эмерик Обамеянг выступает за «Марсель» с 2023 года. Контракт габонского нападающего с клубом рассчитан до июня 2027 года.