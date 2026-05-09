Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обамеянг отстранён от матча с «Гавром» после инцидента на тренировке — Хоукинс

Обамеянг отстранён от матча с «Гавром» после инцидента на тренировке — Хоукинс
Комментарии

Нападающий «Марселя» Пьер‑Эмерик Обамеянг отстранён от участия в выездном матче 33-го утра Лиги 1 с «Гавром», который состоится в воскресенье, 10 мая. Это решение было принято руководством клуба на следующий день после инцидентов, произошедших во время восстановительной тренировки игроков, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что в клубе решили сплотить коллектив и закрыли команду на базе на четыре дня. В последний день мини-сборов несколько футболистов устроили вечеринку, в результате которой были разгромлены комнаты, сдвинуты кровати и опустошён огнетушитель в комнате одного из руководителей. По информации источников, одним из инициаторов данного инцидента стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Многие сотрудники клуба были в шоке от поведения футболистов.

Пьер-Эмерик Обамеянг выступает за «Марсель» с 2023 года. Контракт габонского нападающего с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Материалы по теме
АПЛ: топ-матч «Ливерпуль» — «Челси» и два «Манчестера»
АПЛ: топ-матч «Ливерпуль» — «Челси» и два «Манчестера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android