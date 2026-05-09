Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
19:30 Мск
Ливерпуль — Челси: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Ливерпуль» — «Челси»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 9 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Челси» друг с другом:

АПЛ, 7-й тур, 4 октября 2025 года, «Челси» — «Ливерпуль» — 2:1;
АПЛ, 35-й тур, 4 мая 2025 года, «Челси» — «Ливерпуль» — 3:1;
АПЛ, 8-й тур, 20 октября 2024 года, «Ливерпуль» — «Челси» — 2:1;
Кубок Англии, финал, 25 февраля 2024 года, «Челси» — «Ливерпуль» — 0:1 (дв);
АПЛ, 22-й тур, 31 января 2024 года, «Ливерпуль» — «Челси» — 4:1.

С историей личных встреч «Ливерпуля» и «Челси» можно ознакомиться по ссылке.

