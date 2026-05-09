«Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция игры 36-го тура АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 9 мая, состоится матч 36-го тура английский Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сандерленд» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Стюарт Атвелл (Нунатон). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 64 набранных очка в 35 матчах. Отрыв от «Ливерпуля» с четвёртой строчки составляет шесть очков. «Сандерленд» располагается на 12-м месте в чемпионате с 47 очками.