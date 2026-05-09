Гол Жедсона Фернандеша в матче «Спартак» — «Ахмат» был признан лучшим в РПЛ в апреле

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш был признан автором лучшего гола Мир Российской Премьер-Лиги в апреле. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ. Победы удостоился мяч португальца в ворота «Ахмата» (3:1) в 25-м туре. Команды играли 19 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Сообщается, что гол Фернандеша был признан лучшим в голосовании и болельщиков и разделил первое место с забитым мячом полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина «Зениту» (23-й тур, 1:2) в опросе экспертов.

По мнению журналистов и комментаторов, Фернандеш разделил первое место с защитником «Краснодара» Лукасом Оласой, который также отличился в матче с «Зенитом» (24-й тур, 1:1).