Главная Футбол Новости

Гол Жедсона Фернандеша в матче «Спартак» — «Ахмат» был признан лучшим в РПЛ в апреле

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш был признан автором лучшего гола Мир Российской Премьер-Лиги в апреле. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ. Победы удостоился мяч португальца в ворота «Ахмата» (3:1) в 25-м туре. Команды играли 19 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Барко – 21'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Фернандеш – 40'     3:1 Самородов – 41'    

Сообщается, что гол Фернандеша был признан лучшим в голосовании и болельщиков и разделил первое место с забитым мячом полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина «Зениту» (23-й тур, 1:2) в опросе экспертов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

По мнению журналистов и комментаторов, Фернандеш разделил первое место с защитником «Краснодара» Лукасом Оласой, который также отличился в матче с «Зенитом» (24-й тур, 1:1).

