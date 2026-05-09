Глава РПЛ Алаев высказался о техническом поражении «Уфы» за неявку на матч Первой лиги

Президент Мир РПЛ Александр Алаев поделился мнением о решении контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) присудить техническое поражение «Уфе» со счётом 0:3 за неявку команды на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА‑Хабаровск». Встреча должна была состояться 3 мая в Хабаровске.

«Я не видел документы. Но могу сказать так: любое решение, которое влияет на турнирную таблицу и принимается в кабинетах, — плохое само по себе. Но в данном случае, наверное, у КДК были основания вынести такое решение.

Мне было странно, какой вариант добраться до Хабаровска впритык к матчу выбрали коллеги из «Уфы». Сейчас есть различные факторы, которые могут повлиять на логистику. Просто обидно, что футболисты играют весь сезон, а потом всё может решиться в кабинете. За это по‑человечески обидно. Но опять же, вопросы не ко мне», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Ранее генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков заявил, что клуб готовит коллективное обращение после присуждения команде технического поражения в матче со «СКА-Хабаровск».

