Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» сократил список потенциальных тренеров до двух кандидатур — El Mundo

«Реал» сократил список потенциальных тренеров до двух кандидатур — El Mundo
После вылета мадридского «Реала» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала руководство «сливочных» составило список из пяти кандидатов на пост главного тренера, куда вошли Юрген Клопп, Маурисио Почеттино, Дидье Дешам, Лионель Скалони и Жозе Моуринью. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, на текущий момент «Королевский клуб» сократил указанный список до двух фамилий. Основным кандидатом на должность главного тренера «Реала» является Жозе Моуринью. В качестве запасного варианта рассматривается Дидье Дешам, который покинет сборную Франции после чемпионата мира.

Ранее СМИ сообщали о наличии прямых переговоров между «Реалом» и Моуринью, а также желании португальского специалиста вернуться в мадридский клуб.

