Луис Суарес готов вернуться в сборную Уругвая для участия в ЧМ-2026 — Mundo Deportivo

39-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес допустил своё возвращение в состав сборной Уругвая для участия в чемпионате мира 2026 года. Футболист, завершивший международную карьеру в сентябре 2024 года, выразил готовность помочь национальной команде, если она будет в нём нуждаться.

«Я бы никогда не отказался от помощи национальной команде, если бы она нуждалась во мне, особенно в преддверии чемпионата мира.

В то время я уступил место новому поколению. Я сказал то, чего не должен был говорить. Я уже извинился перед теми, перед кем должен был извиниться», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

На групповом этапе турнира уругвайцы встретятся с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией. Луис Суарес остаётся лучшим бомбардиром в истории своей страны, забив за национальную команду 69 мячей.

В составе национальной команды нападающий выиграл Кубок Америки в 2011 году и занял четвёртое место на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.