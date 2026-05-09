Арбелоа высказался о драке между Вальверде и Тчуамени

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал информацию о драке между полузащитниками команды Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

«Есть два момента, о которых я хочу сказать. Во-первых, я очень горжусь решительностью, скоростью и открытостью клуба. Во-вторых, игроки признали свою ошибку, выразили сожаление и извинились — для меня этого достаточно. Чего я делать не буду, так это публично распинать их, потому что они этого не заслуживают. За последние четыре месяца они показали мне, что значит быть футболистом «Реала», и я этого не забуду.

Вальверде и Тчуамени заслуживают того, чтобы мы двигались дальше, чтобы дать им шанс продолжать сражаться за этот клуб. Я очень горжусь ими. Не позволю использовать эту ситуацию, чтобы ставить под сомнение их профессионализм. Ложь, что они непрофессиональны, что они проявили ко мне неуважение… это абсолютная ложь. Так же, как и ложь, что некоторые из футболистов не играют из-за проблем со мной.

В конечном итоге я несу ответственность за то, что сезон, вероятно… нет, определённо, не будет соответствовать ожиданиям. Но я здесь уже четыре месяца и очень горжусь своими футболистами. Тем, как они меня приняли, тем, чего мы достигли. И ясно, что разочарование и гнев могут привести к ситуациям, которых вы не хотите. Но сейчас давайте сосредоточимся на игре. Вот на чём нам нужно сконцентрироваться сейчас», — приводит слова Арбелоа AS.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: