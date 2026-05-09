Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Арбелоа высказался о Мбаппе, со смехом покинувшем базу в день драки Вальверде и Тчуамени

Арбелоа высказался о Мбаппе, со смехом покинувшем базу в день драки Вальверде и Тчуамени
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию с нападающим Килианом Мбаппе, которого сняли смеющимся при отъезде с базы «сливочных» в день, когда в раздевалке команды произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

«Вырывать смех игрока из контекста — значит использовать ситуацию в своих интересах. Все болельщики «Реала» знают, сколько усилий он [Мбаппе] приложил, чтобы попасть в клуб своей мечты. У меня есть право контролировать действия моих игроков только на футбольном поле», — приводит слова Арбелоа журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

