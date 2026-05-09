Главная Футбол Новости

В «Марселе» разочарованы полузащитником Мэйсоном Гринвудом — L’Équipe

Французский «Марсель» разочарован полузащитником Мэйсоном Гринвудом. Как сообщает L’Équipe, у вингера возникли проблемы с новым тренерским штабом. На тренировке Хабиб Бейе прервал занятия из-за игнорирования указаний игроком. Проблемы с дисциплиной отмечались и при предыдущем тренере Роберто Де Дзерби.

Недовольство руководства связано также с отказом Гринвуда участвовать в маркетинговой акции и нежеланием посещать уроки французского языка. Игрок объяснял пропуски тем, что в раздевалке говорят на английском, а попытки изменить его отношение не увенчались успехом.

Также в клубе раздражены отсутствием самоотдачи со стороны футболиста, который должен был перезапустить карьеру после скандала. Гринвуд чувствует постоянное наблюдение, а тренеры фиксируют его восстановительные процедуры, которые он часто пропускает. Клуб надеялся продать игрока, но его нестабильность снизила рыночную стоимость. В текущем сезоне он забил 15 мячей в 30 турах, но сейчас у него серия из шести игр без голов.

Гринвуд перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2024 года, подписав пятилетний контракт.

