Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Я не работаю в ЦРУ». Арбелоа сообщил, что не нашёл источник утечки информации в «Реале»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказал отношение к тому, что информация о происходящем в раздевалке «сливочных» попадает к журналистам.

– Считаете ли вы несправедливым, что информация [о событиях в «Реале»] становится общедоступной?
– Я повторяю ещё раз: утечка информации о происходящем в раздевалке кажется мне предательством по отношению к «Реалу», к его эмблеме.

– Вы обнаружили источник утечки информации?
– Нет, я не работаю в ЦРУ или в подобной организации. Не обвиняю своих игроков или кого-либо ещё. Не могу так поступить. В «Реале» много людей, и я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Происходящее с моими футболистами останется между ними и мной, — приводит слова Арбелоа AS.

Ранее СМИ сообщали, что одной из причин словесной перепалки между полузащитниками «сливочных» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, переросшей в драку, стали обвинения со стороны уругвайца, что француз передал прессе информацию об их конфликте, случившемся на тренировке днём ранее.

Вальверде обвинил Тчуамени в «сливе» прессе информации об их конфликте — AS

