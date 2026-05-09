ФИФА проведёт три церемонии открытия ЧМ-2026 — The Athletic

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) проведёт три церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится предстоящим летом. Об этом сообщает издание The Athletic. По данным источника, планируется провести по одной церемонии перед первым матчем в каждой стране-хозяйке турнира.

ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сообщается, что на каждом стадионе выступят местные артисты: в США – Кэти Перри, в Канаде – Майкл Бубле, в Мексике – группа Mana.

Участие в финальной стадии чемпионата мира — 2026 примут 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. Раунд плей-офф начнётся с 1/16 финала, куда попадут по две лучшие команды из каждого квартета и восемь лучших третьих мест группового этапа.