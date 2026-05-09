Агент Алабы и Левандовского предложил двух игроков «Милану» и «Ювентусу» — CdS

Пини Захави, агент защитника мадридского «Реала» Давида Алабы и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, предложил своих клиентов клубам итальянской Серии А. Как сообщает издание Corriere dello Sport, представитель футболистов провёл переговоры с «Миланом» и «Ювентусом»

По данным источника, оба клуба выслушали предложение Захави по Алабе и будут оценивать варианты, учитывая историю с травмами игрока. Кроме того, на австрийца претендуют клубы из США и Саудовской Аравии, а также «Ред Булл Зальцбург», который видит в нём наставника для молодых игроков.

Что касается Левандовского, Захави обозначил «Милану» и «Ювентусу» желаемую зарплату игрока в размере € 8 млн за сезон. Отмечается, что для обоих клубов на данный момент эта сумма является значительной.