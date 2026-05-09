Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Алабы и Левандовского предложил двух игроков «Милану» и «Ювентусу» — CdS

Агент Алабы и Левандовского предложил двух игроков «Милану» и «Ювентусу» — CdS
Комментарии

Пини Захави, агент защитника мадридского «Реала» Давида Алабы и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, предложил своих клиентов клубам итальянской Серии А. Как сообщает издание Corriere dello Sport, представитель футболистов провёл переговоры с «Миланом» и «Ювентусом»

По данным источника, оба клуба выслушали предложение Захави по Алабе и будут оценивать варианты, учитывая историю с травмами игрока. Кроме того, на австрийца претендуют клубы из США и Саудовской Аравии, а также «Ред Булл Зальцбург», который видит в нём наставника для молодых игроков.

Что касается Левандовского, Захави обозначил «Милану» и «Ювентусу» желаемую зарплату игрока в размере € 8 млн за сезон. Отмечается, что для обоих клубов на данный момент эта сумма является значительной.

Материалы по теме
АПЛ: топ-матч «Ливерпуль» — «Челси» и два «Манчестера»
АПЛ: топ-матч «Ливерпуль» — «Челси» и два «Манчестера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android