Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах с первого матча с «Баварией» — Перрот

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов мало тренировался перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1), который состоялся в Мюнхене 6 мая. Причиной этому стали постоянные боли в икроножных мышцах, которые голкипер испытывает с первой игры с немецким грандом (28 апреля). Об этом сообщает журналист RMC Sport Артур Перрот на странице в социальной сети X.
«Необходимо следить за физической формой Матвея Сафонова», — подчеркнул Перрот.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
