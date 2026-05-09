Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах с первого матча с «Баварией» — Перрот

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов мало тренировался перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1), который состоялся в Мюнхене 6 мая. Причиной этому стали постоянные боли в икроножных мышцах, которые голкипер испытывает с первой игры с немецким грандом (28 апреля). Об этом сообщает журналист RMC Sport Артур Перрот на странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Необходимо следить за физической формой Матвея Сафонова», — подчеркнул Перрот.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

