Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Дмитрий Пятибратов: «Родина» придёт в РПЛ всерьёз и надолго

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал выход «Родины» в Мир Российскую Премьер-Лигу. Столичный клуб заработал путёвку в элитный дивизион впервые в истории, одолев в 33-м туре Лиги Pari «Челябинск» (2:0).

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

«Много команд никогда не бывает. Главное — качество футбола, которое показывала «Родина». Особенно это касается весны — качество было очень высоким. Несмотря на свою молодость, этот клуб заслужил право выступать в РПЛ. Надо отдать должное менеджменту команды — они сделали очень сильный ход: не скупились на траты, привели испанского специалиста, который достойно сделал свою работу. «Родина» придёт в РПЛ всерьёз и надолго. Это амбициозный проект. Есть возможности и правильная стратегия. Они поступательно шли к своей цели. «Родина» имеет очень сильный состав, играет в красивый комбинационный футбол и имеет психологию готовых побеждать. Три-четыре трансфера нужно обязательно сделать — тогда они будут конкурентоспособны в РПЛ», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Родина» возглавляет чемпионскую гонку в Первой лиге с 65 очками в 33 матчах, опережая «Факел» по дополнительным показателям. Обе команды обеспечили себе попадание в топ-2 и прямой выход в РПЛ.

