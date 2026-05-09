Сергей Семак поздравил россиян с Днём Победы

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поздравил жителей страны с Днём Победы. В субботу, 9 мая, отмечается 81‑я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

«Хочу поздравить всех жителей нашей страны, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, с праздником — Днём Победы. Желаю всем нам единства, веры в силу духа и помнить о том, что сплочённость превыше всего. Всех с праздником, добра и любви!» — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Завтра, 10 мая, «Зенит» проведёт матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Начало встречи — в 15:00 мск. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке турнирной таблицы РПЛ с 62 очками.