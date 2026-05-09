Дмитрий Пятибратов: в таком состоянии и с этим составом «Факелу» в РПЛ будет очень сложно

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал перспективы воронежского клуба в Мир Российской Премьер‑Лиге. «Факел» досрочно вышел в высший дивизион после того, как сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0) в матче 33-го тура Лиги Pari. На счету «Факела» стало 65 очков, клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

«Факел» не очень убедительно выглядел весной. Если мы берём весеннюю часть чемпионата, то команда была бы в середине таблицы. Руководителям и тренерскому штабу нужно срочно сделать выводы, потому что в таком состоянии и с этим составом в РПЛ «Факелу» будет очень сложно. Однако там очень грамотные руководители и спортивный блок. Думаю, они прекрасно понимают, что без усиления абсолютно невозможно выдержать конкуренцию в РПЛ таким составом. Они в любом случае должны будут усиливаться, иначе опять последуют в обратном направлении.

У «Факела» огромная армия болельщиков, и клуб действительно заслужил в этом году выйти в РПЛ. На протяжении года они показывали стабильный футбол, если мы берём совокупность всех матчей. Весна была провалена, и хорошо, что был сделан задел осенью. «Факел» — это история и бренд. Будет строиться новый современный стадион. Мы знаем, как в Воронеже болельщики любят футбол, а губернатор трепетно относится к своей команде. Хочу пожелать им всем успехов», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.