Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Пятибратов: в таком состоянии и с этим составом «Факелу» в РПЛ будет очень сложно

Дмитрий Пятибратов: в таком состоянии и с этим составом «Факелу» в РПЛ будет очень сложно
Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал перспективы воронежского клуба в Мир Российской Премьер‑Лиге. «Факел» досрочно вышел в высший дивизион после того, как сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0) в матче 33-го тура Лиги Pari. На счету «Факела» стало 65 очков, клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

«Факел» не очень убедительно выглядел весной. Если мы берём весеннюю часть чемпионата, то команда была бы в середине таблицы. Руководителям и тренерскому штабу нужно срочно сделать выводы, потому что в таком состоянии и с этим составом в РПЛ «Факелу» будет очень сложно. Однако там очень грамотные руководители и спортивный блок. Думаю, они прекрасно понимают, что без усиления абсолютно невозможно выдержать конкуренцию в РПЛ таким составом. Они в любом случае должны будут усиливаться, иначе опять последуют в обратном направлении.

У «Факела» огромная армия болельщиков, и клуб действительно заслужил в этом году выйти в РПЛ. На протяжении года они показывали стабильный футбол, если мы берём совокупность всех матчей. Весна была провалена, и хорошо, что был сделан задел осенью. «Факел» — это история и бренд. Будет строиться новый современный стадион. Мы знаем, как в Воронеже болельщики любят футбол, а губернатор трепетно относится к своей команде. Хочу пожелать им всем успехов», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Топ-события субботы: чемпионская гонка в АПЛ, теннис, Кубок Стэнли, «Джиро д'Италия» и НБА
Топ-события субботы: чемпионская гонка в АПЛ, теннис, Кубок Стэнли, «Джиро д'Италия» и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android