Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Хакими, вероятно, сможет сыграть в финале ЛЧ, есть оптимизм в отношении Шевалье — Хоукинс

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, пропустивший ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1) из-за травмы подколенного сухожилия, как ожидается, сможет сыграть в финале соревнования с «Арсеналом», который состоится 30 мая. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на странице в социальной сети X.

По информации источника, наблюдается оптимизм в отношении вратаря Люка Шевалье, восстанавливающегося после повреждения подколенного сухожилия.

Подчёркивается, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен регулировать нагрузку на футболистов в предстоящих матчах. Некоторые игроки основного состава вернулись из Мюнхена с незначительными болями, которые не представляют серьёзной угрозы их здоровью. В частности, у полузащитника Уоррена Заир-Эмери есть небольшая проблема со спиной. Цель тренерского штаба – обеспечить полную готовность команды к финалу Лиги чемпионов.

